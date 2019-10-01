Son Dakika Haberleri: Rus illüzyonist ölümden döndü
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Rus illüzyonist ölümden döndü

1 saat önce

Rusya'da Sergey Vorontsov isimli illüzyonist, provalar esnasına kendini yaraladı.

Rus illüzyonist ölümden döndü, System.String[]
Rusya'da Sergey Vorontsov isimli illüzyonist, provalar esnasına kendini yaraladı. Dişli çarkın elini kesmesiyle hastaneye kaldırılan illüzyonist, gösterisini ertelemek zorunda kaldı.

Başkent Moskova'da yaşayan 34 yaşındaki Sergey Vorontsov ismindeki illüzyonist,"Houdi'nin Püf Noktaları" gösterisinde kullanmak için dişli çark numarasını test etmek istedi. Asistanının yardımıyla bir masanın üzerine yatan Vorontsov, dişli çarkın kendisine doğru gelmesiyle çarktan kaçamadı ve elini kesti. Hastaneye kaldırılan illüzyonistin elindeki yumuşak doku ve tendonlar yırtıldı. Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Vorontsov, hayranlarından özür dileyerek destekleri için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Vorontsov'un masanın üstüne yatması
-Dişli çarkın çalışması
-Dişli çarkın Vorontsov'un elini kesmesi
-Vorontsov'un masadan inmesi
-Vorontsov'un eli sarılı sosyal medya fotoğrafı
-Vorontsov'un gösterisinden görüntüler


Moskova, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:45 Kaynak: DHA
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