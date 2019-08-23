Son Dakika Haberleri: Rus insansı robot Fedor türünün ilki olarak uzaya gönderildi
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Rus insansı robot Fedor türünün ilki olarak uzaya gönderildi

42 dakika önce

Rusya, Fedor isimli bir insansı robotunu Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) yolladı. Fedor, uzayda insanlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere test edilecek

Rus insansı robot Fedor türünün ilki olarak uzaya gönderildi, System.String[]

Rusya, Fedor isimli bir insansı robotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolladı. Uzaya gönderilen ilk insansı robot olan Fedor, astronotlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere test edilecek.


Rus uzay araştırmaları ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, UUİ'ye deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan Soyuz uzay mekiği sabah saatlerinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:15 
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