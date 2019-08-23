Rus insansı robot Fedor türünün ilki olarak uzaya gönderildi

Rusya, Fedor isimli bir insansı robotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) yolladı. Uzaya gönderilen ilk insansı robot olan Fedor, astronotlar için tehlikeli olabilecek görevlerde kullanılmak üzere test edilecek.



Rus uzay araştırmaları ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamaya göre, UUİ'ye deney, gıda, ilaç ve ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra "Skybot F-850" model insansı robotu taşıyan Soyuz uzay mekiği sabah saatlerinde Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssünden fırlatıldı.