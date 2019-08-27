Rus insansı robotu FEDOR 2. denemede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
45 dakika önce
Rusya'nın insansı robotu FEDOR (Skybot F-850), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı.
Rusya'nın insansı robotu FEDOR (Skybot F-850), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Skybot F-850'yi taşıyan Soyuz uzay gemisi ISS'e ikinci denemede kenetlenmeyi başardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:33
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