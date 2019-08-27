Rus insansı robotu FEDOR Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

Rusya'nın insansı robotu FEDOR (Skybot F-850), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Skybot F-850'yi taşıyan Soyuz uzay gemisi ISS'e kenetlenmeyi başardı.



Soyuz'un ilk kenetlenme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. FEDOR'un görevi ISS'deki astronotlara yardım ve kendi yeteneklerini test etmek olarak belirlendi.