Son Dakika Haberleri: Rus insansı robotu FEDOR Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı
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Rus insansı robotu FEDOR Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

58 dakika önce

Rus insansı robotu FEDOR Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı

Rus insansı robotu FEDOR Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı, System.String[]

Rusya'nın insansı robotu FEDOR (Skybot F-850), Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaştı. Skybot F-850'yi taşıyan Soyuz uzay gemisi ISS'e kenetlenmeyi başardı.


Soyuz'un ilk kenetlenme denemesi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. FEDOR'un görevi ISS'deki astronotlara yardım ve kendi yeteneklerini test etmek olarak belirlendi.

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Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:15 
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