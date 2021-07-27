Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı - Son Dakika

Her sene olduğu gibi bu yaz döneminde de Bodrum, dünyanın en zengin insanlarının uğrak yeri oldu. Rus iş insanı Nebojsa Jankovic, eşi için kesenin ağzını açtı ve Bodrum'da üç ayrı kutlama organize etti. Partiler için 500 bin dolar harcandığı bilgisi edinildi.

ARKADAŞ GRUBUYLA GELDİLER

Yaz aylarının en gözde tatil beldesi Bodrum, dünya jetset'inden büyük ilgi görüyor. Dünyanın en zengin insanlarından Bernard Arnault'un gelininin Bodrum'da düzenlediği gecenin ardından şimdi de ünlü Rus iş insanı Nebojsa Jankovic'in eşi Katrin için verdiği parti konuşuluyor. Çift, arkadaş grubuyla birlikte geçtiğimiz günlerde Maçakızı'na geldi.

ÖZEL KOSTÜMLER DİKİLDİ

Doğum günü partisinden önce otelde ve teknede kutlamalar yapıldı. Ardından havuz başında görkemli bir davet düzenlendi. Gece için özel kostümler dikildi, süslemeleri ünlü organizatörler yaptı. Partide ünlü sanatçılar rap'çi Mot, ünlü grup Artik&Asti ve DJ The Avener sahneye çıktı. Bu organizasyon için 500 bin dolar harcadığı iddia edilen çift, tatillerine devam ediyor.