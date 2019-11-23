Rus istihbarat gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus Donanması'na ait anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 15: 00 sıralarında Ege Denizi'nden boğaza giriş yaptı ve saat 16.15 sıralarında da Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önüne ulaştı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.



36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', Marmara Denizi'ne doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE