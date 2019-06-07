Rus istihbarat gemisi 'Kildin', Akdeniz'e iniyor
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:08 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', Akdeniz
'e doğru yol aldı. Marmara Denizi
'nden bugün saat 08.15'te Çanakkale Boğazı
'na giriş yapan Rus Donanması'na ait Moma Sınıfı istihbarat toplama gemisi 'Kildin', boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra saat 09.45 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir
köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi
önünden geçen Rus istihbarat gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
- Çanakkale
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