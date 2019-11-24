Son Dakika Haberleri: Rus istihbarat ve araştırma gemisi Boğaz'dan geçti
Son Dakika Güncel Rus istihbarat ve araştırma gemisi Boğaz'dan geçti - Son Dakika

Rus istihbarat ve araştırma gemisi Boğaz'dan geçti

6 saat önce

RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı.

Rus istihbarat ve araştırma gemisi Boğaz'dan geçti, System.String[]
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan gemide çok sayıda askeri personelin olduğu görüldü.

Araştırma ve istihbarat toplama gemisinin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin de boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.


- İstanbul
Karadeniz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:37 Kaynak: DHA
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