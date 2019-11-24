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Rus istihbarat ve araştırma gemisi boğaz'dan geçti
6 saat önce
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 11:42 Kaynak: DHA
RUS Donanmasının Karadeniz filosuna ait Yug sınıfı BSF Hidrografik araştırma istihbarat gemisi 'Donuzlav' saat 08.00 sıralarından Marmara Denizinden İstanbul Boğazına giriş yaptı. Yaklaşık yarım saatte Arnavutköy açıklarına ulaşan gemide çok sayıda askeri personelin olduğu görüldü.
Araştırma ve istihbarat toplama gemisinin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görülürken bazı askerlerin de boğaz kıyısını izlediği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi Karadeniz'e açıldı.
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