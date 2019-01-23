Rus İstihbaratı Suudi Veliaht Prens ile Görüştü
17 dakika önce
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.
Dış İstihbarat Servisinin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre Narışkin, Selman ile Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmede, ikili iş birlikleri ve bölgesel güvenlik konularını ele aldı.
Narışkin'in Suudi Arabistan İstihbarat Başkanı Halid Bin Ali ile de görüştüğü belirtilen açıklamada, bölgesel sorunların çözümünde etkili yolların ve uluslararası terörizmle mücadele hususlarının ele alındığı ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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