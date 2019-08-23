Rus istihbaratından DEAŞ'ın hücre evine baskın

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), ülkede DEAŞ adına faaliyetler yürüten bir grubun hücre evine operasyon düzenleyerek 6 militanı gözaltına aldı.



Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) Kaluga şehrinde uzun süredir takip edilen bir hücre evine operasyon düzenledi. FSB tarafından basına operasyona ait görüntüler servis edilirken, operasyonla ilgili bilgilere de yer verildi. FSB tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Kaluga şehrinde takibe takılan bir grubun Suriye ile sürekli iletişim kurduğu, bölgede para toplanarak Suriye'deki DEAŞ terör örgütüne transfer edildiği, ayrıca grup üyelerinin bazı eylem hazırlıkları için planlar yaptığı ifade edilirken, örgütün hücre evine sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiği vurgulandı.



Hücre evine yapılan baskında gözaltına alınanların tümünün Orta Asya uyruklu olduğu, gözaltına alınanların ifadelerinin alınmaya başlandığı açıklandı. - MOSKOVA