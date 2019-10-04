Rus itfaiyesinden hayvanları koruma gününde anlamlı hareket

Rusya'da bir binada çıkan yangında 8 kişiyi kurtaran itfaiye ekipleri binada alevler arasında kalan kedi için seferber oldu. O anlar ise kameralara yansıdı.



Rusya'nın Samara kentine bağlı Novokuybyshevsk kentinde sabah saatlerinde yüksek katlı bir binada yangın çıktı. Binanın 65 metrekarelik bir dairesinde çıkan yangın bir süre sonra tüm binaya yayılmaya başladı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri binada mahsur kalan toplam 8 kişiyi yangın merdiveni kullanarak binadan çıkardı. Yangın söndürme çalışmalarına başlayan ekipler yanan dairenin balkonunda bir kedinin mahsur kaldığını gördü. Bunun üzerine kapıları kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri alev ve dumanların içerisinde ölüm kalım savaşı veren kediyi kucaklayarak yanan binadan çıkardı.



Rusya'da itfaiye ekiplerinin bu davranışı ülkede en önemli gündem konusu olurken tüm dünyada kutlanan 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde anlamlı görüntüler oluştu. - MOSKOVA