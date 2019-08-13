Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı
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Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdıRusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa, Baltık Denizi üzerinde yaklaşan NATO savaş uçağı, 2 Rus jeti tarafından uzaklaştırıldı.
Rus jetleri, bakan uçağına yaklaşan NATO jetini uzaklaştırdı Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 05:10 Kaynak: DHA
Rusya, (DHA)- Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu taşıyan uçağa, Baltık Denizi üzerinde yaklaşan NATO savaş uçağı, 2 Rus jeti tarafından uzaklaştırıldı.
Rusya Savunma Bakanı Sergei Shoigu'yu taşıyan, Kaliningrad-Moskova seferini yapan uçağa, Baltık Denizi'nde, uluslararası suların üzerinde F-18 NATO jeti yaklaştı. Rus medyası, Bakan Shoigu'nun uçağına eşlik eden 2 SU-27 Rus jetinin, NATO jetine karşılık vererek uzaklaşmasını sağladığını duyurdu.
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