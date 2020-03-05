Rus jetlerinden İdlib'e hava saldırısı: 16 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus jetlerinden İdlib'e hava saldırısı: 16 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Rus jetlerinden İdlib'e hava saldırısı: 16 sivil hayatını kaybetti

6 saat önce

Rus savaş uçaklarının İdlib'e düzenlediği hava saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 16 sivil hayatını kaybetti

Rus jetlerinden İdlib'e hava saldırısı: 16 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Rus savaş uçaklarının İdlib'in Marretmısrin beldesinde bir tavuk çiftliğine sığınanları hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.


Muhaliflere göre, Rus savaş uçakları gece saat 03.30 sularında Marretmısrin beldesine hava saldırısı düzenledi.

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İdlib, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:56 
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