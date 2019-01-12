Rus Kadın Belediye Başkan Adayı Seçim Çalışmalarına Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Değişim Sende' sloganıyla Bağımsız Belediye Başkanı adayı olan Rus uyruklu Anastasia Petrova, seçim çalışmalarına esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Değişim Sende' sloganıyla Bağımsız Belediye Başkanı adayı olan Rus uyruklu Anastasia Petrova, seçim çalışmalarına esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle başladı. Rus belediye başkan adayı ilçede yaşayan yerleşik yabancı vatandaşlarla Rusça ve Türkçe konuşarak seçim propagandasına başladı.



Alanya Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Rus uyruklu Türk vatandaşı 36 yaşındaki Anastasia Petrova Çetinkaya, seçim çalışmalarına Alanya'nın en çok yerleşik yabancıların ikamet ettiği Mahmutlar Mahallesi'nde başladı. Esnafa kendisini tanıtıp sorunlarını dinleyen Petrova, seçim sürecinde kendisine destek olmalarını istedi. Ziyaretlerinde üzerinde Rus uyruklu adayın seçim sloganı olan 'Değişim Sende' yazılı Türk lokumu hediye edildi. Çetinkaya, kendisinin de Türkiye aşığı bir vatandaş olduğunu ve değişim için kendisine oy verilmesi gerektiğini ziyaretlerinde aktardı.



Çarşıda bulunan iş yerlerini tek tek gezerek destek isteyen Anastasia Petrova esnaf ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı. Türkçe ve Rusça konuşarak seçim propagandasına başlayan Petrova, kendisine destek istedi.



"Bizimle yaşamaktan zevk alıyorsa bizim için onurdur"



Cadde üzerinde hediyelik eşya dükkanı işleten Ali Zafer Erdoğan isimli bir vatandaş Petrova Çetinkaya'nın destek çağrısına, "Neden yabancılar aday olmasın? Burada bizim ekmeğimizi paylaşıyorsa, bizimle birlikte yaşıyorsa ve milliyetçiyse neden olmasın? Başka söylenecek bir şey yok. Yüzyıllar boyunca Osmanlı çatısı altında birlikte yaşamışız, şimdi niye yaşamayalım? Bizim için hiçbir mahsuru yok. Bizi seviyorsa, bizimle yaşamaktan zevk alıyorsa bizim için onurdur. Başarılı olacağına inanıyorum ve destekliyorum" dedi.



Esnaf ziyaretlerinin ardından yerleşik yabancılarla da bir kafede bir araya gelen Petrova, onların da sıkıntılarını ve isteklerini dinledi.



"Alanya'nın turizmiyle ilgili çok projemiz var"



Seçim çalışmaları hakkında gazetecilere açıklama yapan Anastasia Petrova, ilçe halkından çok güzel tepkiler aldığını söyledi. Petrova Çetinkaya, "Çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlar destek veriyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Güzel bir Alanyamız ve Alanya'mızda güzel bir potansiyel var. Bu potansiyeli kullanmak ve tüm insanlığa bunu göstermek istiyorum. Alanya'nın turizmiyle ilgili çok projemiz var. Haftaya yerleşik yabancılarla toplantı yapacağız. Orada turizm ile ilgili projelerimizi anlatacağız. İnsanların sorunlarını dinlemek, öğrenmek istiyoruz" dedi.



"Partinin veya bir görüşün benim için önemi yok"



Aday olduktan sonra tüm ülkeden ve yurt dışından tebrik mesajları aldığını belirten Çetinkaya şunları söyledi:



"Beni belediye başkan adayı olarak gördüklerinde şaşırıyorlar. Ben tekrar herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin pek çok yerinden, Kars'tan Marmaris'ten arayanlar, mesaj atanlar oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alanya için hep çalıştım bundan sonra da çalışacağım. Alanya için bu yola çıktım. Partilerden herhangi bir teklif gelmedi. Benim için bu seçim Alanya, Alanyalılar ve geleceğimizle ilgili. Partinin veya bir görüşün benim için önemi yok" diye konuştu.



"Eşim en az benim kadar Türk, benim kadar milliyetçi"



Başkan adayı Anastasia Petrova Çetinkaya'nın eşi Ayhan Çetinkaya ise eşiyle gurur duyduğunu belirterek "Eşimle gurur duyuyorum. 2 yıldır proje hazırlıyor. Yeni bir düşünce değil. Geçmişte Türkiye ve Alanya hakkında sosyal medya üzerinden içerikler hazırlıyor ve binlerce insana ulaşıyordu. Türkiye'nin sadece kültürel ve doğal güzellikleri olan bir ülke olmadığını aynı zamanda modern bir ülke olduğunu da gösteriyordu. Hatta sosyal medya üzerinden gelen tepkilerde 'Türkiye'nin bu kadar modern olduğunu senden gördük' diye yazan ve Türkiye tatile gelenler oldu. Rus kökenli olmasının bir önemi olduğunu da sanmıyorum. En az benim kadar Türk, benim kadar milliyetçi. Benim kadar Türkiye'yi seviyor ve ben onun Türkiye sevdasına da sevdalıyım. İnsanlar Türkiye'ye gelmeden Türkiye hakkında yorum yapıyorlardı. Bu Türkiye'nin siyasi ve genel imajı hakkında da güzel bir çalışma oldu. Eşim olmasının yanı sıra bir vatandaş olarak da teşekkür ediyorum."



Anastasia Petrova Çetinkaya



1983 yılında Rusya'nın kuzeyindeki Murmansk kentinde doğdu. Çeşitli platformlarda Alanya tanıtımına büyük katkı sağladı. Norveç ve Rusya'da iki üniversite bitirdi. 5 dili akıcı konuşuyor. Oslo Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Anastasia Petrova Çetinkaya, asıl mesleği olan proje ve iş geliştirme uzmanlığının yanı sıra uzun süre gazetecilik de yaptı.



İlçede 14 bin yabancı uyruklu vatandaş var



Türkiye İstatistik Kurumunun 2017 rakamlarına göre Türkiye'de bulunan 919 bin 61 yerleşik yabancının 14 bin 143'u Alanya'da yaşıyor. İlçede 3 bin 115 Alman, 2 bin 573 Rus, 962 Irak, 882 İran, 735 Ukrayna asıllı vatandaşlar yaşıyor. Rusya Federasyonu uyruklu vatandaş sayısının 2019 itibari ile 3 bini aştığı belirtiliyor. - ANTALYA

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