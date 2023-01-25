Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına döndü...Kahvedekiler ise okey oynamaya devam etti - Son Dakika
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Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına döndü...Kahvedekiler ise okey oynamaya devam etti

25.01.2023 21:33

Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına döndü.

Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına döndü...Kahvedekiler ise okey oynamaya devam etti

Sinir krizi geçiren kadın, mutfaktaki mermerleri söküp sokağa fırlattı, iki araç hurdaya döndü

Tüm bu yaşananlar, zemin kattaki kahvehanede okey oynayanların oyununu bölmeye yetmedi

ANTALYA - Antalya'da sinir krizi geçiren Rus uyruklu kadın, apartmanın 4'üncü katındaki dairesindeki mutfak mermerlerini söküp sokağa fırlattı. Olayda iki araç zarar görürken ortalık savaş alanına döndü. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen Rus kadın karakola götürülürken, tüm bu yaşananlar, zemin kattaki kahvehanede okey oynayanların oyununu bölmeye yetmedi.

Olay, dün saat 15.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 162-167 Sokak birleşiminde yaşandı. Bilinmeyen bir nedenden ötürü sinir krizi geçiren Rus uyruklu Natalia, 4 katlı apartmanın en üst katından aşağıya mermer ve bazı eşyaların atmaya başladı. Genç kadının attığı mermerler bir aracın arka camını kırarken, başka bir aracın tavanını çökertti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Rus uyruklu Natalia Z.'nin oturduğu daireye çıkan polis ekipleri, genç kadını sakinleştirdi. Ekipler, Natalia Z.'yi yanında getirdiği köpeğiyle birlikte polis merkezine götürülürken, olay sırasında aynı evde olduğu belirlenen Tuğçe K. ile Mehmet A. da ifade için karakola götürüldü.

Okey oynamaya devam ettiler

Tüm bu olaylar yaşanırken, binanın zemin katındaki bir kahvehanede bulunanlar, masada oyun oynamaya devam etti.

"Bu kadarına rastlamadım"

Mahalle sakini İbrahim Buldağ, "Yukardan sesler gelmeye başladı. Büyük bir mermer parçasını aracın üzerine atmış. İki kadın bir erkek vardı. Pencereden ve balkondan atıyordu" dedi.

Aracı zarar gören vatandaşlardan Sonay Baş ise, "Evime yakın park etmiştim. İşteyken komşumun telefonuyla geldim. Yukardan mermer atmışlar. Bu kadarına rastlamamıştım. Bildiğiniz mutfaktaki mermer taşını atmış, aracın tavanını çökertmiş. O anda araca biz biniyor olabilirdik ya da başka bir vatandaş buradan geçiyor olabilirdi. Allah korumuş. Şikayetçiyim" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına döndü...Kahvedekiler ise okey oynamaya devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rus kadın çıldırdı, ortalık savaş alanına döndü...Kahvedekiler ise okey oynamaya devam etti - Son Dakika
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