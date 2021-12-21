SPOR Rus kadın karateci, Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor - Son Dakika

Rus kadın karateci, Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)- Antalya'da yaşayan Rus karateci Nastasia Frolova (34), 'kumite' branşında Türk Milli Takımı'nda mücadele etmek istiyor. 9 yaşından bu yana karate sporunun içinde olduğunu söyleyen Frolova'nın, Rusya Karate Milli Takımı'nda 50'nin üzerinde madalyası ve kupası bulunuyor.

Antalya'da Karate Türk Milli Takım Antrenörü İlkay İldaş ile birlikte kumite antrenmanları yapan Rus Nastasia Frolova, Türk vatandaşı olup, milli takıma girmek istiyor. 10 yılı aşkın süre Rusya Karate Milli Takımı'nda mücadele ettiğini anlatan bir çocuk annesi Frolova, müzik ile karatenin hayatında önemli yeri olduğunu anlattı. Frolova, "İşimden arta kalan zamanımı antrenmanlarda geçiriyorum. Günde 4-5 saatimi kumite antrenmanına ayırıyorum. Kızıma da karate ve müzik sevgisini aşılamaya çalışıyorum" dedi.

İki yıl önce Rusya'dan, Antalya'ya gelerek düzen kurduğunu belirten Frolova, "Antalya'da yaşamak hayalimdi. Türk vatandaşlığı için başvuruda bulundum. Şimdiki hayalim Türk Milli Takımı'nda mücadele ederek, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek. Yıllarca Rusya için madalya ve kupalar kazandım. Şimdi Türkiye için kazanacağım. Kumite, karatede birden fazla düşmanı etkisiz hale getirmek için oluşturulan teknikler bütünlüğüne verilen isim. Tamamen teknik odaklı bir çalışma" diye konuştu.

GEÇİMİNİ DJ'LİK YAPARAK KAZANIYOR

Otellerde ve özel günlerde düzenlenen partilerde DJ'ik yaparak geçimini sağlayan Frolova, evinin bir odasını stüdyoya çevirdiğini söyledi. Frolova, "Karate ve müzik benim için iki tutku. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum" dedi.

SENSEİ İLKAY İLDAŞ: TEKNİĞİ ÜST SEVİYE

Nastasia Frolova'nın tekniğinin üst seviye olduğunu belirten sensei İlkay İldaş, ilk hedeflerinin Türkiye Şampiyonası'nı kazanmak, ardından dünya şampiyonasında ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak olduğunu söyledi. Birtakım prosedürlerin tamamlanmak üzere olduğunu kaydeden İldaş, "Milli takıma gireceğine inanıyorum. Kumitede teknik olarak çok iyi. Annelik döneminde bir süre ara verdiği için eksiklikleri vardı, onları tamamladık. Şimdi eski performansının üstüne çıktı diyebilirim. Çok istekli ve mücadeleci. Milli takımda ay yıldızlı bayrağı dalgalandıracağına inanıyorum" dedi.