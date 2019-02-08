Son Dakika Haberleri: Rus Kadını 'Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi'
BBC

Rus Kadını 'Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi'

7 dakika önce

Rus medyası, 56 yaşındaki bir kadının domuz ağılında yığılıp kalmasının ardından, beslediği domuzlar öldürüldüğünü bildirdi.

Rus Kadını 'Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi', System.String[]
Rus medyası, 56 yaşındaki bir kadının domuz ağılında yığılıp kalmasının ardından, beslediği domuzlar öldürüldüğünü bildirdi.

Ülkenin orta kesimlerindeki Udmurtia bölgesindeki bir köyde domuzlara yem vermeye giden kadının bayıldığı ya da bir sara krizi geçirdiği sanılıyor.

Bilincini kaybeden kadının "yüzünün, kulaklarının ve omuzlarının tamamen yendiği" belirtildi.

Daha sonra ise eşinin, kan kaybından ölen eşinin cesedini bulduğu kaydedildi.

'Yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadık'

Rus medyasına göre, adı açıklanmayan kadının eşi, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek akşam erken yattı.

Uyandığında eşini göremeyince domuz ağılına gitti ve onun kısmen yenmiş bedeniyle karşılaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, adli tıp uzmanlarının görüşünün istendiği bildirildi.

Rus medyasına konuşan dedektifler de, "yıllardır böyle korkunç bir olayla karşılaşmadıklarını" söyledi.

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BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:49 

Dünya
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