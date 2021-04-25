- Rus kadınlar çöken balkon parçalarından son anda kurtuldu - Son Dakika

- Rus kadınlar çöken balkon parçalarından son anda kurtuldu

MOSKOVA - Rusya'da 2 kadın, çöken bir apartmanın balkonundan kopan parçalardan son anda kurtuldu.

Rusya'ya bağlı Udmurtya Cumhuriyeti'nin başkenti İjevsk'te 2 Rus kadın bir binaya girmek için basamakları çıkarken binadaki balkondan kopan parçalardan son anda kurtuldu. Yukarı bakan 2 kadın, kopan parçaları fark ederek saniyelik bir hamleyle bir anda geriye çekildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın görüntüleri sosyal medyada birçok Rus tarafından paylaşıldı. Paylaşım yapanlar, ülkedeki binaların eskidiğine ve bu gibi durumların son zamanlarda arttığına dikkat çekti.