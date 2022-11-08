Rus kadınların "Neden Türk erkeklerini seviyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti: Ev işlerine yardım ediyorlar

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Youtube üzerinden paylaşım yapan Rus kadınlar, neden Türk erkeklerini sevdiklerini maddeler halinde sıraladılar. Rus kadınların bu videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde viral oldu.

"İHANET ETMEZLER"

Rus kadınlar, Türk erkekleri neden sevdiklerine ilişkin ilk maddeye "İhanet etmeme"lerini koydu. Bu maddeyi Türk erkeklerin cömert ve pahalı hediyeler alması takip etti. Ancak üçüncü madde tartışma yarattı.

"EV İŞLERİNE YARDIM EDERLER"

Rus kadınlar, Türk erkeklerinin ev işlerine yardım ettiklerini iddia etti ancak Türk kadınlardan yanıt gecikmedi. Sosyal medyada yorum yapan Türk kadınları, "Biz görmedik" ifadeleriyle olaya espri kattı.