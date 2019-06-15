Son Dakika Haberleri: Rus kamu çalışanları için Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı
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Rus kamu çalışanları için Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı

1 saat önce

Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ın Rus vatandaşlar için gidilmesi tavsiye edilmeyen 116 ülkelik listeden çıkarıldığını açıkladı. 2014 yılından beri devam eden 'tavsiye edilmiyor' kararı fiilen yasak anlamına geliyordu.

Rus kamu çalışanları için Türkiye'ye seyahat yasağı kalktı, System.String[]
Rusya İçişleri Bakanlığı, Türkiye ve Tayland'ın Rus vatandaşlar için gidilmesi tavsiye edilmeyen 116 ülkelik listeden çıkarıldığını açıkladı.

Kararı Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Irina Volk duyurdu.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:38 
İçişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu, Türkiye, Dünya
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