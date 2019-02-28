Son Dakika Haberleri: Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı

Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı

1 saat önce

Rus kargo gemisi Seagrand, Güney Kore'de bir köprüye çarptı.

Rus Kargo Gemisi, Güney Kore'de Köprüye Çarptı, System.String[]
Rus kargo gemisi Seagrand, Güney Kore'de bir köprüye çarptı. Bugün yerel saatle 14: 20'de gerçekleşen kazada, gemi Güney Kore'nin metropol şehirlerinden Busan'da Gwangan köprüsünün ayaklarına çarptı. Köprü ve gemide hasar oluştu.

KAPTAN ALKOLLÜ

Sahil güvenlik ekipleri, kaptanın yasal limitlerin üzerinde alkol almış olduğunun tespit edildiğini belirtti. Sahil güvenlik ekipleri, aynı geminin köprüye çarpmadan 40 dakika önce de bir yolcu gemisine çarptığının belirlendiğini; kaptan hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:05 Kaynak: DHA

Busan, Güney Kore, Yenikadinda Gösterme, Dünya
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