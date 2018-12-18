Son Dakika Haberleri: Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu

Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu

43 dakika önce

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.

Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu, System.String[]
İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:08 Kaynak: DHA

Denizcilik, İngiltere, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sivasspor'un Eski Oyuncusu Vitaly Dyakov: Fenerbahçe Felaket Durumda 23 Yaşındaki Sapık, Gizlice Girdiği Evde Ölü Kadınla Cinsel İlişkiye Girdi

15 Yaşındaki Çocuk, Annesinin Alkışları Eşliğinde 14. Kattan Aşağı Atladı Elektrikli Araca Benzin Doldurmaya Çalışan Kadın Sürücü Görenleri Kahkahaya Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:51:58. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]