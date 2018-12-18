Rus Kargo Gemisi Karaya Oturdu
43 dakika önce
İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu.
İngiltere Denizcilik
ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), 18 mürettebatı bulunan Rus kargo gemisi Kuzma Minin'in ülkenin güney batısında karaya oturduğunu duyurdu. Üzerinde yük bulunmayan geminin mürettebatı, ekiplerce helikopter ile kurtarılırken, geminin çekilmesi için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:08 Kaynak: DHA
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