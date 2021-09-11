Rus kemancı Yury Revich'ten CSO'ya övgü: "Mars'tan gelmiş bir uzay mekiğine benziyor" - Son Dakika

Rus keman virtüözü Yury Revich, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) yeni binası için, "Mars'tan gelmiş bir uzay mekiği, uzaydaki bir üs gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

CSO ADA Ankara'da, AA Muhabirine değerlendirmede bulunan CSO'nun açılış konserinin solisti Revich, Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirterek, "Burada olmak gerçekten inanılmaz ve muhteşem." dedi.

Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki CSO ile çalışmanın müthiş bir tecrübe olduğunu söyleyen Revich, "Provalarımız da harika geçti. Onlarla çalışmaktan, çalışabilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Özellikle maestro Cemi'i Can Delirorman ile tanışmak ve çalışmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Şef Deliorman'ın orkestrayla kendisi arasında "mükemmel" bir sinerji oluşturduğunu belirten Revich, daha önce Türk müzisyenlerden Ferhan ve Ferzan kardeşlerle çalıştığını anlattı. Revich, "Ben zaten çok şanslıyım ki hep müthiş sanatçılarla çalışıyorum." sözleriyle duygularını aktardı.

Revich, kendisini bir Rönesans sanatçısı olarak tanımladığına işaret ederek, sanatın sadece bir dalı olan müzikle değil plastik, görsel ve işitsel sanatlarla da ilgilendiğini ve hepsiyle alakalı bir şeyler yaptığını vurguladı. Bestelerinin de bulunduğunu aktaran Revich, "Sanat bir bütün. Hepsini içinde barındıran, hoşuma giden veya bir şeyler ortaya koyabildiğim her sanat dalıyla ilgilenmekten zevk alıyorum." ifadesini kullandı.

Müzikle sinemayı birbirlerini tamamlayan, ayrılmaz bir bütünün parçaları olarak gördüğünü belirten Revich, "Çünkü bir filmin çok önemli bir sahnesini düşünün. Oradaki müziği kapattığınız zaman, sadece görsellik size o duyguyu aktarmakta yeterli değildir. Müzik o yüzden sinemanın vazgeçilmez bir parçasıdır." dedi.

Revich, gençlerin klasik müzikten hoşlanmadıklarını dile getirmelerine karşın bunun çok yanlış bir algı olduğunu, sinema ve dizilerde klasik müziğin devamlı kullanıldığını ve dinlenildiğini vurgulayarak, "Klasik müzik hayatımızın her noktasında ve her yerinde mevcut." sözlerini kullandı.

"İnanılmaz bir akustiğe sahip"

CSO ADA Ankara'nın yeni binasını da değerlendiren Revich, "Konser salonu inanılmaz bir akustiğe sahip. Dışarıdan baktığınızda sanki Mars'tan gelmiş bir uzay mekiği, uzaydaki bir üs gibi gözüküyor. Burada olmak gerçekten inanılmaz ve muhteşem." dedi.

Konser büyük ilgi ve beğeni topladı

CSO'nun 2021-2022 sezonu, 10 Eylül Cuma günü CSO ADA'da yapılan açılış konseriyle başladı. Kovid-19 tedbirleriyle düzenlenen ve sanatseverlerden büyük beğeni toplayan konserde, şefliğini Cemi'i Can Deliorman'ın yaptığı Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Rus müzisyen Nikolay Rimski-Korsakov'un "Şehrazad, Op. 35" senfonik süitini icra etti. Konserin solisti ünlü Rus keman sanatçısı Yury Revich ise Alman müzisyen Max Bruch'un "Keman Konçertosu No 1, Op. 26" eserini icra etti.