Son Dakika Haberleri: Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus keşif gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait keşif gemisi 'Ivan Khurs' Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e doğru yol aldı.


Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 10.00 sıralarında giriş yapan 'Ivan Khurs', saat 12.30 sıralarında Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısını önlerine geldi.


Rus keşif gemisine boğaz geçişi sırasında bir Türk sahil güvenlik botu da eşlik etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus keşif gemisi, Akdeniz'e doğru yol almayı sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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