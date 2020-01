Rus kökenli Olga Van'da Müslüman oldu - Son Dakika

Rusya kökenli Türk vatandaşı Olga Acar, Van'da düzenlenen ihtida töreniyle kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.



Aslen Rusyalı olan Olga Acar, kendi isteğiyle Müslüman olmaya karar vererek Van İl Müftülüğüne başvurdu. Tuşba İlçe Müftüsü Zahit Demirel'in başkanlığında müftülükte gerçekleşen ihtida merasimi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Dualarla devam eden merasimde konuşan Müftü Demirel, "Muhterem hanımefendi, İslam'da Allah her manasıyla birdir. Zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğrulmamıştır. Oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Mekanla, zamanla sınırlı değildir. O kullarına çok yakındır. Vasıtasız, aletsiz olarak bilir, görür. Gücü her şeye yeter. Dünyayı, kainatı ve her şeyi yaratan, kanunlarıyla düzenleyen O'dur. İslam'a girmek Allah'a ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu, peygamberi olduğuna ve O'nun getirdiklerine inanmakla olur. Bu ifadeyi şahadet kelimesinde özetlemiş oluruz" dedi.



Konuşmasından sonra kelime-i şehadet getirerek İslam ile müşerref olan Olga Acar da, "Allah'ın huzurunda ve şahitlerin şahadetinde isteyerek, severek ve bir baskı altında kalmadan İslamiyet'i seçtim" diyerek mutluluğunu dile getirdi.



İlçe Müftüsü Demirel, merasim sonunda Olga Acar'a, eşine ve kayınbabasına Kur'an-ı Kerim meali ve ilmihal hediye ederek 'ihtida belgesi' (Müslüman olma belgesi) verdi. - VAN