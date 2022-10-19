Halep Kasabı olarak bilinen Rus general Surovikin'den korkutan sözler: Ukrayna'da zor kararlar alabiliriz - Son Dakika
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Halep Kasabı olarak bilinen Rus general Surovikin'den korkutan sözler: Ukrayna'da zor kararlar alabiliriz

19.10.2022 10:11

'Halep Kasabı' lakabıyla bilinen Rus komutan Sergey Surovikin, 8 Ekim'de Ukrayna'da savaşan Rus birliklerin başına getirilmişti. Operasyon bölgesindeki genel durumun gergin olduğunu ifade eden Surovikin, "Zor kararlar almamız gerekebileceğini göz ardı etmeden, makul ve zamanında hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki güçlerinin başına geçirilen General Sergey Surovikin, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından 8 Ekim'de, Rusya'nın Ukrayna'daki savaştan sorumlu komutanı yapılmasının ardından Rus devlet kanalı Rossiya 24'e konuşarak, ilk defa basına değerlendirmelerde bulundu.

"SALDIRI GİRİŞİMLERİ DURMADAN DEVAM EDİYOR"

Ukrayna'nın, Rus birliklerinin bulunduğu bölgelere yönelik saldırı girişimlerine durmadan devam ettiğini anlatan Surovikin, "Operasyon bölgesindeki genel durumu gergin olarak tanımlayabiliriz. Bizler Ukraynalılar ile tek milletiz ve sadece, Ukrayna'nın Batı ve NATO'dan bağımsız Rusya'ya dost bir ülke olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"7 BİN UZAKTAN KONTROL EDİLEN SİLAH KULLANILIYOR"

Surovikin, Ukrayna'daki "operasyonda" Rus uçaklarının 34 binden fazla sorti gerçekleştirdiğini, 7 binden fazla uzaktan kontrol edilen silah kullanıldığını bildirerek, "Kinjal hipersonik füzeleri etkinliklerini kanıtladı. 5. nesil savaş uçağı Su-57 geniş silah yelpazesiyle, her uçuşta hava ve yer hedeflerini vuruyor" diye konuştu.

'Halep Kasabı' olarak bilinen General Surovikin ilk kez konuştu: Ukrayna'da zor kararlar alabiliriz
General Sergey Surovikin.

"ZOR KARARLAR ALMAMIZ GEREKEBİLİR"

Rusya'nın Ukrayna'da insansız hava araçlarıyla (İHA) 8 binden fazla sorti gerçekleştirdiğine işaret eden Surovikin, saldırı İHA'larının da 600'den fazla hedefi vurduğunu söyledi. Herson bölgesinde de durumun zorlu olduğunu anlatan Surovikin, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin NATO yönetimi, uzun süredir Kiev'in hem Ukrayna ordu su hem de sivil nüfusta yaşanacak zayiatları umursamaksızın Herson yönünde saldırı gerçekleştirmesini talep ediyor. Kiev rejiminin Herson bölgesinde yasaklı savaş yöntemlerini kullanabileceğine, Kahovka hidroelektrik santraline füze saldırısı yapacağına, şehre hedef ayırt etmeden büyük bir füze ve topçu saldırısı hazırladığına dair kanıtlarımız var" değerlendirmesinde bulundu. Surovikin, Rusya'nın Herson'a ilişkin planlarının ve atacakları adımların askeri durumdaki gelişmelere göre şekilleneceğini vurgulayarak, "Zor kararlar almamamız gerekebileceğini göz ardı etmeden, makul ve zamanında hareket edeceğiz" dedi.

"HERSON'DAKİ SİVİLLERİN YERİ DEĞİŞTİRİLECEK"

Öte yandan, Rusya'nın geçen ay ilhak ettiği Ukrayna'nın Herson bölgesinin sözde valisi Vladimir Saldo da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik "büyük" çaplı saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığını ileri sürdü. Bu nedenle Herson kentindeki Berislavkiy, Belozorskiy, Snigirevkiy ve Aleksandrovskiy ilçelerinde yaşayan sivillerin Dnipro Nehri'nin sol kıyısına geçirileceğini belirten Saldo, "Bu karar, saldırıların püskürtülebilmesi için büyük ölçekli savunma tahkimatlarının oluşturulmasından kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

GENERAL ARMAGEDDON

8 Ekim'de Ukrayna'daki Rus birliklerin başına getirilen Surovikin, Suriye'de çok sayıda sivilin öldüğü Rus bombardımanlarını yönetmişti. Ayrıca Çeçenistan'da insan hakları ihlalleriyle suçlanan birliklerin de başında bulunan Surovikin, sert ve alışılmışın dışında savaş yaklaşımı nedeniyle meslektaşları arasında "General Armageddon" olarak tanınırken, "Halep Kasabı" lakabıyla da biliniyor.

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Kaynak: AA

Operasyon, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halep Kasabı olarak bilinen Rus general Surovikin'den korkutan sözler: Ukrayna'da zor kararlar alabiliriz - Son Dakika

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