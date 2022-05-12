Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı - Son Dakika
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Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı

12.05.2022 10:11
Rus komutanı açıkladı: ABD, Ukrayna'yı biyolojik silahların test edilmesi için "poligon" yaptı

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Ukrayna'nın, ABD tarafından biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesi ve yeni ilaç örneklerinin test edilmesi için poligon haline getirildiğini iddia etti. Kirillov, düzenlediği basın toplantısında, Rus ordusunun ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvar kurma çalışmalarını araştırmaya devam ettiğini belirtti.

Rus komutan, ordularının ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik laboratuvar kurma çalışmalarını araştırmaya devam ettiğini belirtti.

YENİ İLAÇLARIN TESTİ İÇİN "POLİGON" YAPTI

Daha önce ABD tarafından bu ülkedeki biyolojik laboratuvarların ve araştırma kuruluşlarının faaliyetlerini koordine etmesiyle ilgili bir şema hazırladıklarını hatırlatan Kirillov, ABD'de Demokrat Parti liderlerinin, Ukrayna'daki askeri biyolojik faaliyetlerin ideologları olduğunu savundu. Kirillov, devlet garantileri altında, Clinton, Rockefeller, Soros, Biden'ın yatırım fonları da dahil Demokrat Parti yönetimi tarafından kontrol edilen sivil toplum kuruluşlarından fon sağlandığını belirtti. Bu şemaya bazı büyük ölçekli ilaç firmalarının da dahil olduğunu anlatan Kirillov, "Ukrayna, biyolojik silah bileşenlerinin geliştirilmesi ve yeni ilaç örneklerinin test edilmesi için poligon oldu." diye konuştu.

"POLONYA DA ABD'NİN UKRAYNA PROGRAMLARINA KATILDI "

Almanya'nın da 2013 yılından itibaren Washington'dan bağımsız olarak Ulusal Biyogüvenlik Programı'nı uygulamaya karar verdiğini ve program çerçevesinde Ukrayna dahil 12 ülke bulunduğunu dile getiren Kirillov, ele geçirilen yeni belgelerin, 2016'dan 2019'a kadar olan dönemde Alman askeri uzmanların Ukrayna'nın 25 bölgesinde yaşayan vatandaşlardan 3 bin 500 kan serumu örneği aldığını ortaya koyduğunu aktardı.

Polonya'nın da ABD'nin Ukrayna'daki programlarına katılım sağladığını belirten Kirillov, "Toplanan bilgiler, ABD tarafından Ukrayna topraklarında, amacı belirli bölgelerde kontrollü salgınlar oluşturma imkanını inceleyen, saldırgan bir askeri biyolojik programın uygulandığını doğrulamaktadır" diye konuştu.

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Polonya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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