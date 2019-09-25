Rus Komutanlar Marmaris'te

Rusya Donanması'na ait Mareşal Ustinov füze kruvazörü, Aksaz Liman ziyareti kapsamında Marmaris'e geldi. Rus yetkililer Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın da konuğu oldu.



Rus Gemisi, Mareşal Ustinov füze kruvazörü Marmaris'te bulunan Türk Donanma Üssü bünyesindeki Aksaz Limanı'na demirledi. Rusya Kuzey Filosu'nun açıklamasına göre Akdeniz'de katıldığı tatbikatı tamamlayan Mareşal Ustinov üç günlük ziyaret için Aksaz- Limanı'na giriş yaptı. Rusyalı Komutanlar, Belediye Başkanı Mehmet Oktay'a da nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Mehmet Oktay, Rus yetkililere ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirirken, Rus komutanlar da Marmaris'in doğasından çok etkilendiklerini ifade ettiler. Ziyaret karşılıklı hediye sunumuyla son buldu. - MUĞLA