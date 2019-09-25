Son Dakika Haberleri: Rus komutanlar, Marmaris'te
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Rus komutanlar, Marmaris'te

12 dakika önce

Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri bağlısı Kuzey Filosu Mareşal Ustinov füze kruvazörü, Aksaz Liman ziyareti kapsamında Marmaris'e geldi.

Rus komutanlar, Marmaris'te, System.String[]

Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetleri bağlısı Kuzey Filosu Mareşal Ustinov füze kruvazörü, Aksaz Liman ziyareti kapsamında Marmaris'e geldi.

Gemiler Birlik Komutanı Yardımcısı Deniz Albay Andrey Soloşin, Gemi Komutanı Vladimir Kuzmin, Savunma Ataşesi Albay Dmitry Priymaçuk, Askeri Deniz Ataşesi Yardımcısı Deniz Binbaşı Denis Pateev, Genel Konsolos Yardımcısı Vyaçeslav Mihaylov, liman ziyaretinin ardından, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti.

Komutanların, Marmaris'in doğasından çok etkilendikleri, ilçede bulunmaktan mutluluk duydukları ifade edildi.

Rus komutanların, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy'u da ziyaret edecekleri belirtildi.

Marmaris, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:02 Kaynak: AA
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