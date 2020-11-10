Rus kongre ve düğün turizmcilerine Türkiye'deki "güvenli hizmet" anlatıldı - Son Dakika

Rus kongre ve düğün turizmcilerine Türkiye'deki "güvenli hizmet" anlatıldı

10.11.2020 14:17
Rus kongre ve düğün turizmcilerine Türkiye'deki

Turizmin başkenti Antalya'da, Türkiye çapında kongre, toplantı ve düğün turizminde verilen güvenli hizmetleri, Rus acente temsilcilerine anlatıldı.

Turizmin başkenti Antalya'da, Türkiye çapında kongre, toplantı ve düğün turizminde verilen güvenli hizmetleri, Rus acente temsilcilerine anlatıldı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ve Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu işbirliğinde Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde Rus acente temsilcilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

Rusya'dan gelen kongre, toplantı ve düğün organizasyonlarında hizmet veren acente temsilcilerine, Güvenli Turizm Sertifikası programı kapsamında verilen hizmete ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu (International MICE&Wedding Forum-IMWF2019) Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kötü bir sezon geçirildiğini söyledi.

Salgının etkisinin azalmasıyla başta Rusya olmak üzere farklı ülkelerden talepler almaya başladıklarını vurgulayan Ersoy, bu doğrultuda 2021 pazarını değerlendirmek amacıyla etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Rusya'da toplantı, kongre ve düğün turizmi sektöründe faaliyet gösteren en iyi acente temsilcilerini Antalya'da buluşturduklarını anlatan Ersoy, "Ülkemizdeki güvenli turizmin tanıtımını yapıyor, destinasyon olarak kendimizi anlatıyor, önümüzdeki yıl için yapılacak organizasyonların zeminini oluşturuyoruz." dedi.

Bir haftalık program hazırladıklarına değinen Ersoy, hizmetteki yenilikleri anlatırken ilişkileri de pekiştireceklerini kaydetti.

Ana pazar Rusya olduğu için ilk etapta Rus acentelerle etkinliğe başladıklarını aktaran Ersoy, ilerleyen süreçte farklı ülkelere yönelik de çalışma yapacaklarını bildirdi.

"Az sayıda daha sık gruplar ağırladık"

Salgın nedeniyle bu yıl aynı ortamda çok sayıda insanın buluştuğu kongre, düğün gibi etkinliklerin yapılamadığını dile getiren Ersoy, "Her şeye rağmen talep ürettik, misafir ağırladık. Grupların sayısı bin kişilerden 25-50'lere indi. Daha az ama daha sık gruplar gelmeye başladı. Bu da sevindirici bir şey. Hiç yapamayan ülkeler de var. Bu açıdan bizim bunları düzenliyor olmamız, ülkemizin turizmdeki gücünün bir göstergesi." diye konuştu.

Geçen yıl sektör olarak iyi bir dönem geçirdiklerine dikkati çeken Ersoy, 2019'a da çok iyi başladıklarını ancak marttan sonra düğün organizasyonu yapamadıklarını ifade etti.

Bu yıl 2019'un yüzde 10 civarında bir etkinlik yaptıklarını belirten Ersoy, şunları söyledi:

"2021 yılı için açıkçası umutluyuz. Artık pandemi koşullarına biraz daha aşinayız, aşı ve tedavi çözümleri konuşuluyor. Nisan, mayıs için talepler alıyoruz. Yurt dışından önemli grup talepleri geliyor, biz de tekliflerimizi iletiyoruz. 2019'un sayılarına bir anda ulaşamasak da 2020'den çok daha iyi olacağımızdan eminiz. "

Antalya, Türkiye, Kongre, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus kongre ve düğün turizmcilerine Türkiye'deki 'güvenli hizmet' anlatıldı - Son Dakika


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