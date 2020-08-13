Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti

Rusya'nın ilk koronavirüs aşısını tescillediğini duyurmasında sonra yaşanan yeni gelişme herkesi endişelendirdi. Adı Sputnik V olarak belirlenen aşının tüm kontrollerinin yapılmadığını gerekçe gösteren Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu üyesi Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıkladı.

HAYIR CEVABINI ALDI

Chucalin açıklamasında, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus ordusunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich'e uluslararası kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve hayır cevabını aldığını söyledi.

ETİK İLKE ÇİĞNENDİ

Chuchalin, tıp biliminin en önemli parçası olan "Hiçbir cana zarar vermeme" etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi ve meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da vurguladı.

HASTALIĞI DAHA DA GÜÇLENDİRECEK

Rusya'nın aşısına çok ağır bir eleştiri de Sibirya'da bulaşıcı virüslerle çalışan bir laboratuvarın eski başkanı Prof. Alexander Chepurnov'dan geldi. Chepurnov, aşılarda yer alan bazı antikorların virüsü artırarak hastalığı yok etmek yerine daha da güçlenmesine sebep olabileceğini vurguladı.

FİYATI 10 DOLAR OLACAK

Öte yandan Rusya'dan geliştirilen aşının piyasa fiyatıyla ilgili de bilgi de geldi. Rus yetkililere göre aşı için iki dozluk dış pazardaki piyasa fiyatı 10 dolar olacak.

Rus akademisyen koronavirüsün beyni ve sinir sistemini de etkilediğini söyledi