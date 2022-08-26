Tutuklanan Gülşen'in ifadesine damga vuran sözler: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var

Karısıyla ilişkisi olan komşusunu çırılçıplak soyup dövdü! Bir de videosunu çekti

Kaynak: AA

NASA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Crew-5 ekibinin uzay yolculuğu - Son Dakika

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