Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi

23.03.2022 17:38

? Dünya basınına 'Ukrayna Bayrağı renklerinde uzay kıyafeti giydikleri' için tartışma konusu olan 3 Rus kozmonottan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) canlı olarak Moskova belediye meclisi toplantısına bağlandı.

? Dünya basınına 'Ukrayna Bayrağı renklerinde uzay kıyafeti giydikleri' için tartışma konusu olan 3 Rus kozmonottan Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) canlı olarak Moskova belediye meclisi toplantısına bağlandı. Bağlantı sırasında Artemiev'in sarı hakim renkli kıyafetini değiştirerek Rus bayrağı hakim koyu mavi kıyafet giydiği görüldü.

Ukrayna bayrağına uygun renklerde mavi vurgulu sarı uçuş kıyafetleri giymeleri dünya basınında tartışma konusu olan 3 kozmonottan Oleg Artemiev, bugün Moskova belediye meclisine canlı bağlandı. Aynı zamanda meclis üyesi olan Artemiev canlı bağlantı sırasında Rusya bayrağını yansıtan koyu mavi renkte uzay kıyafeti giydiği görüldü. Moskova Belediye Meclisi resmi hesabından yapılan açıklamada 'Rusya Federasyonu Kahramanı, Moskova Belediye Meclisi Üyesi, Birleşik Rusya Partisinin üyesi Oleg Artemiev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Moskova Belediye Meclisi toplantısında konuşuyor. Tarihte ilk kez bir meclis üyesi, meclis oturumuna uzaydan katılıyor' açıklaması yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Dünya basınında 'Rus kozmonotlar ISS'de Ukrayna bayrağının renklerini giyiyor' başlıkları yer alırken Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev bu konuda bir açıklama yapmamıştı. Rus uzay ajansı Roscosmos dünya basınında Rus kozmonotlarının Ukrayna bayrağını andıran sarı renkte kıyafet giymesi haberlerine cevap vererek 'Yabancı blogcuların ve medyanın komik bir icadı. Bazen sarı sadece sarıdır' ifadelerini kullanmıştı.

Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi
Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi
Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi

YORUMLAR
500
Rusya, yeni roketini uzaya gönderdi! Üzerinde Z harfi yazıyor Rusya, yeni roketini uzaya gönderdi! Üzerinde Z harfi yazıyor

Ukrayna, Moskova, Uzay, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:41 Ankara Barosu'nda şaşırtan karar! Başkan Kemal Koranel istifa ettiğini açıkladı
17:24 Twerk yapan genç kadın, dolabın altında kaldı
17:21 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rusya ve Belarus'a Western Union üzerinden para transferi yapılamayacak
17:14 Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı
17:09 Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, gençleri Eko İklim Zirvesi ve Fuarı'na davet etti
17:04 Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi!
17:02 Final bölümüyle ekranda olacak Son Nefesime Kadar'da Ferzan, şüphelerinde haklı mı? Mihri'nin kararı ne olacak?
16:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO, Ukrayna'ya barış gücü göndermeyecek
16:41 Fatih Terim günler sonra konuştu! Portekiz maçı için dikkat çeken açıklama yaptı: İtiraf etmeliyim, üzgünüm
16:37 Nureddin Nebati görevden alınacak mı? Yerine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geleceği iddiasına net yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 17:48:54. #1.11#
SON DAKİKA: Rus kozmonot uzay istasyonunda sarı renkli kıyafeti değiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement