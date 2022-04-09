Rus Kozmonotlar Hep Dostum Kalacaklar" - Son Dakika
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Rus Kozmonotlar Hep Dostum Kalacaklar"

09.04.2022 04:16
Rus Kozmonotlar Hep Dostum Kalacaklar"

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 30 Mart'ta ayrılıp Dünya'ya dönen NASA astronotu Mark Vande Hei, Ukrayna Savaşı'yla Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımların uzaydaki çalışmaları etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya cevap verdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan 30 Mart'ta ayrılıp Dünya'ya dönen NASA astronotu Mark Vande Hei, Ukrayna Savaşı'yla Rusya'ya karşı başlatılan yaptırımların uzaydaki çalışmaları etkileyip etkilemediği yönündeki bir soruya cevap verdi.

"İstasyondaki Rus kozmonotlarla ABD'li astronotların arasındaki ilişki pozitif yönde."

"Rus melekdaşlarım, eskiden olduğu gibi bugün de yarın da dostum olarak kalacaklar."

"Birbirimize hep destek olduk. Onlarla birlikte çalışma isteğim konusunda hiç şüpheye de düşmedim."

"Tabii ki, Rusya'nın işgali istasyonda çok konuşuldu, tartışıldı. Onlar ne hissettiklerini de açıkça dile getirdiler. Ama kendi fikirlerini kendileri açıklamalı."

"REHİNE" DENİLMİŞTİ

55 yaşındaki Hei, 355 günle "uzayda aralıksız en uzun kalan Amerikalı" unvanını aldı.

Savaşın 20'nci gününde UUİ'deki Rus kozmonotların Hei'yi rehin tuttuğu ve dönüşüne izin vermeyecekleri yönünde haberler çıkmıştı.

Uzayda aralıksız en uzun kalma rekoru Rus kozmonot Valery Polyakov'a ait. Polyakov, 1994 ve 1995'te eski uzay istasyonu MİR'de aralıksız tam 437 gün geçirmişti.

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Uluslararası Uzay İstasyonu, Rusya, Uzay, Rus, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

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