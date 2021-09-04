Rus kozmonotlar nauka modülünde çalışıyor - Son Dakika

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 21 Temmuz'da gönderilen

ve 29 Temmuz'da Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenen Nauka modülünde ilk çalışmalar başladı.

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rus uzay programı

kapsamında Nauka modülündeki çalışmalara başlamak üzere planlanan

49. uzay yürüyüşüne TSİ 17.41'de başladı.

Kozmonotlar istasyona bağlı Poisk modülünden geçerek Nauka modülüne ulaşırken, elektrik kablolarının bağlanması, ethernet bağlantısı ve güç bağlantıları üzerinde çalıştı.

Çalışmalar Moskova'daki kontrol merkezinde takip edildi. Sürekli talimatlar alarak çalışan kozmonotlar, ara ara kontrol merkezinde

çalışanlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Çalışma sırasında elektrik sisteminin kapağını açan Oleg Novitsky kapağı düşürdü. Uzay boşluğunda süzülmeye başlayan kapağı son anda

yakalayan Novitsy, "Her şey yolunda" diyerek kontrol merkezindekileri bilgilendirdi.

Yaklaşık 7 saat boyunca modül üzerinde çalışan kozmonotlar, bir sonraki çalışmasını ise 9 Eylül'de yapacak.