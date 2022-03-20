Rus kozmonotlar sarı ve mavi renkteki tulumlarının, Ukrayna ile ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus kozmonotlar sarı ve mavi renkteki tulumlarının, Ukrayna ile ilgisi olmadığını açıkladı

20.03.2022 10:01
Rus kozmonotlar sarı ve mavi renkteki tulumlarının, Ukrayna ile ilgisi olmadığını açıkladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot, sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyilmesinin Ukrayna ile bir ilgisi olmadığını belirtti.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot, sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyilmesinin Ukrayna ile bir ilgisi olmadığını belirtti.

Kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi.

Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, "Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü.

YORUMLAR
500
Rus kozmonotlar, Ukrayna temalı kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktı Rus kozmonotlar, Ukrayna temalı kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktı Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi Rus kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu'na Ukrayna renkleriyle girdi

Uluslararası Uzay İstasyonu, Ukrayna, Uzay, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus kozmonotlar sarı ve mavi renkteki tulumlarının, Ukrayna ile ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
08:08 Ukrayna'nın limanlara döşediği mayınlarla ilgili Rusya: İstanbul Boğazı ve Akdeniz'e ulaşabilir
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 10:10:16. #1.13#
SON DAKİKA: Rus kozmonotlar sarı ve mavi renkteki tulumlarının, Ukrayna ile ilgisi olmadığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement