Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi - Son Dakika
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Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

19.03.2022 14:35

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonotun Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği bildirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonotun Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydiği bildirildi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü.

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi.

Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık." dedi.

Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi
Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi
Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

YORUMLAR
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Uluslararası Uzay İstasyonu, Ukrayna, Uzay, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi - Son Dakika
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