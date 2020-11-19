Rus kozmonotlar uzay yürüyüşüne başladı - Son Dakika

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli 2 kozmonot, Rus laboratuvarının hazırlıkları için uzay yürüyüşüne başladı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli 2 Rus kozmonot Sergey Rizhikov ve Sergey Kud-Sverçkov, 2021'de istasyona varması planlanan Rus laboratuvarının hazırlıklarına başladı. Rus kozmonotlar, açık alandaki çalışmaların başlama anı olarak kabul edilen UUİ'nin "Poisk" modülünün çıkış kapağını açtı. Kendilerine verilen görevleri yerine getirmek için uzay yürüyüşüne çıkan kozmonotlar toplam 7 saat boyunca uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. İstasyondaki Rus Zarya modülü üzerinde çalışma yapan kozmonotlar akışkan regülatörünü bir cıvatanın yerinden çıkmaması nedeniyle değiştiremedi. Ancak kozmonotlar yeni Nauka laboratuvarına yer açılması için devreden çıkarılması gereken Tranzit-B uzay kıyafetlerindeki iletişim sistemini sağlayan antenin yerini değiştirmeyi başardı. Bu çalışmanın ardından ROSCOSMOS'a ait Rus görev kontrol merkezi tarafından her 2 kozmonot tebrik edildi. Kozmonotların Nauka laboratuvarının istasyona gönderilmesinden önce uzay yürüyüşleriyle çalışmalarını sürdüreceği açıklandı.

Rusya tarafından geliştirilen Nauka laboratuvarı yaklaşık 10 yıldır Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmeyi beklerken farklı aksaklıklar nedeniyle bu fırlatma programları her defasında ötelendi. Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden 2021 başında fırlatılması beklenen 22 ton ve 13 metre uzunluğundaki laboratuvar istasyonda bulunan Nauka modülüne ek bir bileşen olarak görev yapacak.

(İHA)