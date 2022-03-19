Rus kozmonotların Ukrayna Bayrağı renklerindeki kıyafetleri tartışma konusu oldu - Son Dakika

? Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) dün gelen 3 kozmonotun kıyafetleri, dünya basınında tartışma konusu oldu. Üç Rus kozmonot, Ukrayna bayrağına uygun renklerde mavi vurgulu sarı uçuş kıyafetleri giyerek Uluslararası Uzay İstasyonuna dün geldi.

Dünya basınında 'Rus kozmonotlar ISS'de Ukrayna bayrağının renklerini giyiyor' başlıkları yer alırken Rus kozmonot Sergey Korsakov, Oleg Artemyev ve Denis Matveyev, ISS'e ulaştıklarında bu konuda açıklama yapmadı. ISS'ten canlı bağlanan kozmonotlardan Oleg Artemyev'e kıyafetleri sorulunca, Artemyev her kozmonotun kıyafetini kendisinin seçtiğini belirterek ellerinde çok fazla sarı renkli malzeme olduğu için bu renkte karar kıldıklarını ifade etti.

İSTASYONDA 5 RUS, 4 ABD'Lİ VE 1 ALMAN ASTRONOT OLDU

Rus uzay ajansı Roscosmos kozmonotları Oleg Artemyev, Denis Matveyev ve Sergey Korsakov, dün yerel saatle 20.55'te Soyuz MS-21 uzay aracıyla Kazakistan'daki Rus yönetiminde olan Baykonur fırlatma tesisinden başarıyla uzaya gönderildi. Kozmonotlar, üç saatlik sorunsuz yolculuktan sonra yörüngedeki ISS'te bulunan iki Rus, dört Amerikalı ve bir Alman astronota katıldı.