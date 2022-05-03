Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasından tahliye edilen siviller Zaporijya'ya ulaştı - Son Dakika

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasından tahliye edilen 156 sivili taşıyan otobüsler Zaporijya'ya ulaştı.

Rus ordusunun kuşatması altındaki Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında tahliye edilen sivilleri taşıyan otobüsler Zaporijya kentine ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk son yaptığı açıklamada, şu ana kadar 156 kişinin fabrikadan tahliye edildiğini ve yüzlerce kişinin daha fabrikadan kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko ise yaptığı yazılı açıklamada, "Tahliye organizasyonuna destek veren Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk'a minnettarız. Ortak çabalarımızla Mariupol sakinlerini bu cehennemden kurtarmayı başardık" dedi.

(Erhan Altıparmak/İHA)