Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti - Son Dakika

Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti

30.01.2021 15:22

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt, ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran ve silahlanmaya devam eden Yunanistan, 25 Mart Bağımsızlık Günü törenleri hazırlıklarına başladı. Atina yönetimi, bağımsızlık törenlerine davet ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den aldığı "olumsuz" yanıt ülkede hayal kırıklığı yarattı.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peshkov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 25 Mart 2021 yılında bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlayacak olan Yunanistan'daki askeri geçit törenine davet edilmesine rağmen, "Atina'yı ziyaret etme planı olmadığını" söyledi.

"ATİNA, ABD SAVAŞ ARABASINA BAĞLI"

Yunan medyası Putin'in tavrını gazetelerin ön sayfasına taşıdı. Yunan medyası Putin'in tavrına ilişkin "Ama şimdi ne değişti? Rusya'da Yunanistan'ın duruşuyla ilgili hayal kırıklığı var mı? Unutmayalım ki Atina, Washington'a oldukça epey üs vermiş olan ABD savaş arabasına bağlı" ifadeleriyle değerlendirdi. Ta Nea gazetesi web sitesinde yayınladığı haberinde "Çıkarlar çok büyük. Jeopolitik olarak, Amerika ve Rusya arasında neredeyse doğrudan çatışmaya kadar gidebilir. Sadece Yunanistan ile sınırlı değiller" yorumunda bulundu.

DAVETLİLER ARASINDA MACRON VE PRENS CHARLES DE VAR

Atina yönetiminin, 25 Mart Bağımsızlık Günü kutlamalarına ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles da bulunuyor.

Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti
Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti
Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti

Vladimir Putin, Yunanistan, Rusya, Mart, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Putin, Yunanistan'ın 'bağımsızlık günü' davetini elinin tersiyle itti - Son Dakika Dünya


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