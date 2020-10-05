Rus lider Putin Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi - Son Dakika

Rus lider Putin Ermenistan Başbakanı'na yüz vermedi
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu.
Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'da işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarırken, Azerbaycan'dan aldığı üst üste darbeyle yenilgiye uğrayan Ermenistan'ı Başbakan Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefon yağmuruna tuttu. Putin'den istediği yanıtı alamayan Paşinyan'ın kaldığı zor durumu Rusya devlet televizyonu paylaştı. "Gazetecilerin gözü önünde Paşinyan'ın telefonunu açarak, "Şu anda meşgulüm, sonra konuşuruz" dedikten hemen sonra görüşmeyi sonlandıran Putin'in tavrı, büyük ilgi gördü.
Son Dakika Bağcılar'daki cinayetin detayları ortaya çıktı! Saldırgan, market çalışanını eski karısıyla birlikte olduğu için öldürmüş Manchester United Alex Telles'i transfer etti, Galatasaray'ın kasası doldu Son Dakika: Başakşehir, Giuliano ve Deniz Türüç'ü transfer etti Azerbaycan'ın Ermenistan'a sağladığı üstünlük Rus basınında: Türk SİHA'ları önemli rol oynuyor Trump koronaya yakalanınca Paşinyan'ın planları suya düştü: Türkiye'nin Dağlık Karabağ'daki rolünü görüşeceklerdi PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım İBB, metrobüsleri kaldırıp troleybüs araçları kullanacak Evli kadına çıplak fotoğraflar gönderen Cem Özer'den pes dedirten itiraf: Sosyal medyadan seviştik