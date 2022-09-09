Rus lider Putin görevi bırakmaya mı hazırlanıyor? - Son Dakika
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Rus lider Putin görevi bırakmaya mı hazırlanıyor?

09.09.2022 09:44

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Savaşın küresel etkileri sürerken Ukrayna'nın karşı atak yapmaya başlaması, Rusya'da içerdeki siyasi ve toplumsal hava etkilemiş durumda.

Uzun yıllar Rusya'da gazetecilik yapan ve Rus kamuoyunu yakından takip eden T24 yazarı Hakan Aksay, "Ukrayna'nın karşı atakları Putin'i zorluyor" dedi. Rus medyasında dile getirilen gündemleri anlatan Aksay, bunlar arasında Putin'in görevi bırakma ihtimalinin de konuşulduğunu söyledi. Aksay, "Yaygın kanı Putin'in savaşın gidişine göre yeni bir konum bulacağı yönünde. Putin'in aklında bir plan olduğu ve bu plana göre bilerek isteyerek, zamanlamasını da kendisi ayarlayarak, görevi güvendiği bir başkasına devredecek. Söylentiye göre bunu yakın zamanda veya 2024 seçimlerinde yapabilir." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus lider Putin görevi bırakmaya mı hazırlanıyor? - Son Dakika

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