Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım - Son Dakika Dünya

Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım

11 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.

Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım, System.String[]

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.


Tass haber ajansına verdiği mülakatta bu konuya değinen Putin, 2000'li yıllardaki olaylarla ilgili kendi güvenliğinden de bahsederek "Ayrılıkçı Çeçenler ile mücadele verdiğimiz günlerde en zor kararlarımdan biriydi bu ama böyle hareket ettim" dedi.

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Vladimir Putin, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:49 
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