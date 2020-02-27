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Rus lider Vladimir Putin: Çeçen savaşı sırasında hiç dublör kullanmadım
11 dakika önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çeçenlerle yaşanan çatışmalı dönem sırasında güvenlik için kendisine benzeyen dublörler kullanmayı reddettiğini söyledi.
Tass haber ajansına verdiği mülakatta bu konuya değinen Putin, 2000'li yıllardaki olaylarla ilgili kendi güvenliğinden de bahsederek "Ayrılıkçı Çeçenler ile mücadele verdiğimiz günlerde en zor kararlarımdan biriydi bu ama böyle hareket ettim" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 06:49
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