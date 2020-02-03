Rus mafyasına mensup 17 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Rus yeraltı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları iddiasıyla geçtiğimiz Cuma günü yakalanan 17 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi. Polis, yakalananların rakip çeteler arasındaki savaşta 'tetikçi' olarak kullanılacağını inanırken, Cuma günü gerçekleştirilen operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı mafya grupları arasındaki bir hesaplaşmadan şüphelenerek 1'i Rus, 2'si Ukrayna, 5'i Gürcistan ve 9'u Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 17 şüpheliyi Cuma günü Sarıyer, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane'de 6 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Rus yeraltı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları bugün sona erdi. Bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen yabancı çete üyelerinin, çeşitli suç organizasyonlarında bulundukları ve birbirlerine karşı eylem hazırlığında oldukları tespit edilirken, asıl hedeflerinin Azerbaycan uyruklu organize suç örgütü lideri "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov olduğu iddia edildi. Polis, yakalananların söz konusu hasım çeteler arasındaki savaşta 'tetikçi' olarak kullanılacağına inanıyor.

HASIM ÇETELER ARASINDAKİ HESAPLAŞMA

Uluslararası mafya hesaplaşmasının merkezini oluşturan kişinin ise 4 yıl önce öldürülen "hayalet" kod adlı Azeri mafya lideri Rövşen Caniyev olduğu ileri sürüldü. 7 yıl önce İstanbul'da işlenen ve sorumlusu olarak gösterildiği bir suikastın üçüncü yıl dönümünde otelden çıkarken çapraz ateşe tutularak infaz edilen Caniyev'in, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğundaki sebze-meyve pazarını kontrolünde bulunduran bir başka Azerbaycanlı "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov tarafından öldürüldüğü gerekçe gösteriliyor.

Rus mafyasına bağlı grubun lideri Gürcü asıllı "Andri Malyi" takma adlı Guram Chıkladze

Yürütülen soruşturma kapsamında 4 gün önce yakalanan 17 şüphelinin, Nadir Salifov ve adamlarına yönelik eylem hazırlığında oldukları öne sürülürken, Rus mafya üyelerinin, eylemi gerçekleştiremeden yakalandıkları belirlendi. Rus mafyasına bağlı grubun liderliğini Gürcistan uyruklu "Andri Malyi" takma adlı Guram Chıkladze'nin yaptığı suç örgütünün ikisi Ukrayna, biri Rus, beşi Gürcistan ve dokuzu Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 17 şüpheli, bir kalaşnikof otomatik silah ve 11 tabanca ile çeşitli çap ve kalibrede toplam 222 mermiyle yakalanmıştı.

REZİDANSTA YAKALANAN MAFYA LİDERİ ZIRHLI ARAÇ KULLANIYORDU

Sıkı korunduğu ve kurşun geçirmez zırhlı otomobil kullandığı kaydedilen örgüt lideri Guram Chıkladze'nin, Sarıyer'de lüks bir rezidansta yakalandığı öğrenildi. Chıkldze ve adamlarının, 22 Aralık 2019'da Beşiktaş'taki bir kafede hasım gördükleri organize suç örgütü lideri "Loto Guli" lakaplı Nadir Salifov'un adamlarından birini darp ederek bıçakladıkları belirlendi. Tamamı doğu bloğu ülke vatandaşı olan Rus mafya üyelerinin, Rusya Soruşturma Komitesi tarafından da arandığı belirtilen 48 yaşındaki Nadir Salifov ve adamlarına yönelik eylem planı yaptıkları ve bu eylemi gerçekleştiremeden yakalandıkları ifade edildi.

Yakalananların, rakip çeteler arasındaki savaşta 'tetikçi' olarak kullanıldığına inanılıyor.

(Sadık Kahraman/İHA)