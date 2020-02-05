Rus mafyasına mensup 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus mafyasına mensup 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Rus mafyasına mensup 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

6 saat önce

Rus yeraltı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rus mafyasına mensup 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, System.String[]

Rus yeraltı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yakalanan 17 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nöbetçi mahkeme 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.


İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yabancı mafya grupları arasındaki bir hesaplaşmadan şüphelenerek 1'i Rus, 2'si Ukrayna, 5'i Gürcistan ve 9'u Azerbaycan uyruklu olmak üzere toplam 17 şüpheliyi 6 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyon ile yakalamıştı. Yakalanan şüpheliler Bakırköy Adliyesine sevk edilerek önce nöbetçi savcıya ardından nöbetçi hakim karşısına çıkmıştı.


Yakalanan şüphelilerden Fuad H., Fuad H., Vladımır G., Elnur M., Emin G., Vahıd M. ve Andrıı M.'nin tutuklanmasına karar veren nöbetçi mahkeme, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti. Öte yandan soruşturma dosyasında gizlilik kararı alındığı bilgisine de ulaşıldı.


Öte yandan, çete üyelerinin Rus yer altı dünyasının önde gelen çetelerine çalıştıkları, çeşitli suç organizasyonunda bulundukları ve asıl hedeflerinin Azerbaycan uyruklu organize suç örgütü lideri "Lotu Guli" lakaplı Nadir Salifov olduğu iddia edilmişti. Şüpheliler 1 kalaşnikof silah, 11 tabanca ve 222 mermi ile yakalanmıştı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Pegasus'tan uçağın pistten çıkmasına ilişkin açıklama: Can kaybı yok, yaralı yolcular hastaneye sevk edildi
Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı İstanbul Valisi Yerlikaya, kazanın nasıl meydana geldiğini anlattı: Uçak 40 metreden düştü

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 22:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus mafyasına mensup 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]