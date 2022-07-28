Rusya'da İsrail Yahudi Ajansının tasfiyesiyle ilgili duruşma 19 Ağustos'ta - Son Dakika
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Rusya'da İsrail Yahudi Ajansının tasfiyesiyle ilgili duruşma 19 Ağustos'ta

28.07.2022 14:32
Rusya'da İsrail Yahudi Ajansının tasfiyesiyle ilgili duruşma 19 Ağustos'ta

Rus mahkemesi, İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesiyle ilgili duruşmanın 19 Ağustos'ta yapılmasına karar verdi.

Rus mahkemesi, İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesiyle ilgili duruşmanın 19 Ağustos'ta yapılmasına karar verdi.

Moskova'daki Basmannıy Bölgesel Mahkemesinin internet sayfasında yer alan bilgiye göre, Rusya Adalet Bakanlığının başvurusu üzerine JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi ile ilgili ön inceleme yapıldı.

Ön görüşmede, konuyla ilgili duruşmanın 19 Ağustos'ta yapılmasına karar verildi.

JAFI'yı mahkemede savunan avukatların, ön görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamak istemediği görüldü.

İsrail ile Rusya arasında "Yahudi Ajansı" gerginliği

Rusya Adalet Bakanlığı, geçen hafta İsrail'in kuruluşunda da önemli rol oynayan İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) ülkedeki temsilciliğinin tasfiyesi talebinde bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 22 Temmuz'da yaptığı açıklamada, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid ise Moskova'nın, JAFI'nin Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" belirtmişti.

Haaretz gazetesi, 25 Temmuz'daki haberinde konuyu görüşmek üzere Rusya'ya gitmek isteyen İsrailli bir hukuk heyetine, Moskova makamlarından onay gelmediğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden dün yapılan açıklamada, İsrail'den bir heyetin Başbakan Yair Lapid'in talimatıyla Moskova'da Rus makamlarıyla görüşmelerde bulunacağı duyurulmuştu.

Yahudi Ajansı 1929'da kuruldu

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929'da kuruldu.

Söz konusu Ajans, Yahudilerin, Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya'da İsrail Yahudi Ajansının tasfiyesiyle ilgili duruşma 19 Ağustos'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da İsrail Yahudi Ajansının tasfiyesiyle ilgili duruşma 19 Ağustos'ta - Son Dakika
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