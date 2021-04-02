Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası - Son Dakika

Rus mahkemesinden Twitter'a 3.2 milyon Ruble para cezası
02.04.2021 17:28
Rusya'da idari mahkeme, sosyal medya platformu Twitter aleyhine açılan davada şirketi 3.2 milyon Ruble para cezasına çarptırdı.
Rusya'da idari mahkeme, sosyal medya platformu Twitter aleyhine açılan davada şirketi 3.2 milyon Ruble para cezasına çarptırdı.
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından sosyal medya platformu Twitter'a açılan dava, başkent Moskova'da yer alan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Twitter üzerinden yayınlanan yasaklı paylaşımların kaldırılmaması ve Rusya'daki yasal mevzuata uyulmaması gerekçesiyle Twitter'ı 3 milyon 200 bin ruble (340 bin Türk Lirası) para cezasına çarptırdı.
Rusya'daki Navalny'e destek gösterilerinden sonra yapılan paylaşımları kaldırmayan Twitter, şu ana kadar 8.9 milyon Ruble (950 bin TL) para cezasına çarptırılmış oldu. - MOSKOVA
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