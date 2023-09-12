Rus mankenin rezidansında hırsızlık! Dakikalar içinde 1 milyon TL'sinden oldu - Son Dakika

Rus mankenin rezidansında hırsızlık! Dakikalar içinde 1 milyon TL'sinden oldu

Son Güncelleme: 12.09.2023 14:06

Kağıthane'de yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova'nın rezidansına giren hırsız veya hırsızlar, 500 bin lira değerinde döviz ile 500 bin liralık mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul Kağıthane'de Rus manken Aleksandra Serıakova'nın yaşadığı rezidansa giren hırsız veya hırsızların 500 bin lira değerinde döviz ile 500 bin liralık mücevheri çalarak kayıplara karıştığı öne sürüldü. 5 yıllık emeğinin çalındığını söyleyen Serıakova, hırsız veya hırsızların bulunmasını istiyor.

1 MİLYON TL'LİK ZARARI VAR

İddiaya göre, rezidansın 12'inci katında yaşayan Rus manken Aleksandra Serıakova akşam saatlerinde SPA'ya gitti. 24 yaşındaki manken bir saat sonra evine geldiğinde mücevher kutusunun açık olduğunu ve içindeki 500 bin lira değerindeki kolyesinin olmadığını fark etti. Kutudaki 500 bin lira değerindeki dövizinin de olmadığını görünce eve hırsız girdiğini anladı. Hemen rezidans yönetimine ve polise haber verdi. Polis ekipleri evde parmak izi ve delil çalışması yaptı. Rezidansın lobi ve dış kamera kayıtları ise incelemeye alındı. Polisin, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışması sürüyor.

Rus mankenin rezidansında hırsızlık

"KAPIDA HİÇ ZORLAMA YOK, TAKİP ETMİŞ OLABİLİR"

Olayı anlatan Aleksandra Serıakova'nın avukatı Umut Narin, "7 Eylül Perşembe günü müvekkilim rezidansın SPA'sından döndüğünde evinde tuhaflıklar hissediyor. Masanın üzerinde tek küpesini buluyor. Onun üzerine evinde herhangi bir eşyasının çalınıp çalınmadığını kontrol ediyor. Parasının ve kolyesinin çalındığını fark ediyor. 500 bin lira para ve 500 bin lira değerinde kolyemiz çalınıyor. Olayın enteresan yanı herhangi bir kapı zorlaması yok. Hiçbir şekilde kapıda bir müdahale yok. Kapının herhangi bir bilen kişi tarafından açıldığı açık ve net. Bizim tahminimiz hem bölgeyi bilen ham de rezidansı bilen, buraya hakim ve Aleksandra'yı daha önceden takip etmiş biri olduğunu düşünüyoruz. İşin üzücü yanı da herhangi bir kamera kaydına bu hırsızın yakalanmamış olmasıdır. Rezidansta sadece lobide kamera var. Koridorlarda ve asansörlerde maalesef kamera yok. Bu açıdan bizim için büyük bir eksiklik. Olay günü hemen karakolla irtibatı sağladık. Emniyet güçleri buraya gelerek parmak izi ve delilleri topladılar. Rezidansın lobi ve dış kapı kamera kayıtlarını topladılar. Umuyorum ki en kısa zamanda bir sonuç alabiliriz. Üzücü olan İstanbul'un göbeğinde ve bu kadar değerli bir noktada önemli bir rezidansta bu olayın olması, hem çok üzücü hem de düşündürücü" dedi.

Rus mankenin rezidansında hırsızlık
Rus mankenin rezidansında hırsızlık
Kaynak: DHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus mankenin rezidansında hırsızlık! Dakikalar içinde 1 milyon TL'sinden oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:17 İstanbul'da polis araçlarının yanında silahlı pozlar veren genç yakalandı
15:14 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Stefan Kuntz ile yola devam ediyoruz
14:52 Mahmut Tuncer, 35 yıl önce geçirdiği korkunç kazayı anlattı! Yüzünde tam 187 dikiş var
14:33 Çaykur'dan çaya bir zam daha! Fiyat 97 günde 4. kez değişti
14:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Hedefimizden vazgeçmedik
14:26 21 yıl sonra bir ilk! Türkiye-Japonya maçında ilk 11'ler belli oldu
14:14 Yunanistan'da Tatilde Kalp Krizi Geçiren Genç Hayatını Kaybetti
14:01 Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ile yollarını ayırdı
13:50 Tüm dünya, Putin-Kim görüşmesine odaklandı! Ziyaretin amacı silah desteği mi?
13:48 Evden çıkmayı kabul etmeyen kiracı, sokak ortasında ev sahibini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2023 15:28:53. #1.13#
SON DAKİKA: Rus mankenin rezidansında hırsızlık! Dakikalar içinde 1 milyon TL'sinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement